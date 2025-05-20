Коллектив Тюменского Большого Драматического театра записал обращение к Моору и Бастрыкину

Коллектив Тюменского Большого Драматического театра записал обращение, в котором потребовал восстановить в должности уволенного директора театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Осинцев и Чурсин являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, губернатора Тюменской области Александра Моора, председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице театра.

Артисты театра требуют также вывести театр из состава Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) , чтобы вернуть ему независимость.

В своем обращении они отмечают, что Тюменский Большой драматический театр – это один из старейших театров России. Он стал успешным во всех смыслах за 14 лет, которые им руководил директор Сергей Осинцев и его заместитель по маркетингу Александр Чурсин.

ТКТО было образовано в 2014 году. Артисты его называют "бюрократической надстройкой", объединившей совершенно разные учреждения культуры: ДК, Театр кукол, Филармонию и два драматических театра из разных городов. При этом коллектив театра отмечает, что ТКТО как самостоятельная единица не жизнеспособно - большая часть средств поступает в объединение от драматического театра, который лишился самостоятельности, в том числе финансовой.

Далее в обращении коллектива театра отмечается, что по делу, возбужденном в отношении Осинцева и Чурсина, ТКТО является пострадавшей стороной. Якобы Осинцев и Чурсин обманули руководство ТКТО и вывели 30 млн руб. бюджетных средств на коммерческие счета, прокатывая два спектакля, которые были поставлены за счет коммерческих партнерских компаний, в которых Александр Чурсин имел генеральные доверенности. Осинцев был режиссером данных спектаклей.

Коллектив театра отмечает, что если бы театр был самостоятельным, то "такой беспрецедентной пострадавшей стороны как Тюменское концертно-театральное объединение не было бы. Театр смог бы самостоятельно поставить эти два спектакля без коммерческих компаний, однако театру было официально отказано в финансировании данных спектаклей и предложено найти коммерческих партнеров, что и было сделано. Также коллектив театра отмечает, что вся прибыль от продажи билетов на спектакли, поставленные за счет коммерческих компаний поступала на внебюджетный счет ТКТО и уже потом с этого внебюджетного счета по договору, который подписывала генеральный директор ТКТО, были выплачены проценты коммерческим компаниям.

Спектакли были финансово успешными, не только принесли ТКТО более 14 млн руб. чистой прибыли, но и были зачтены в выполнении государственного задания.

"Однако ТКТО посчитало себя пострадавшей стороной в таком партнерстве! Причем не от лица генерального директора, а от заместителя гендиректора по эксплуатации имущественного комплекса ТКТО, который не отвечает ни за спектакли и дела театра, ни за финансовые вопросы", - возмущаются артисты театра.

"Просим тщательно исследовать деятельность ГАУК ТО "ТКТО", к которому, мы - коллектив театра, выразили мотивированное недоверие на официальном открытом собрании. Просим снять с генерального директора ТКТО Вероники Кирюшиной, ее заместителей Натальи Краузе и Олега Машукова полномочия. Просим отменить незаконное решение об увольнении Осинцева и Чурсина до решения суда", - говорится в обращении.