20 Мая 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство России задумало реформу органов опеки

Правительство России утвердило концепцию совершенствования органов опеки и попечительства. Там же приводится статистика по ситуации на 2024 год: в стране 307 тыс. детей-сирот воспитываются в семьях. Еще 29,5 тыс. детей живут в специальных организациях (всего их 911).

При этом за год отменено 4,6 тыс. решений о передаче детей в замещающие семьи. В разы больше – 15,7 тыс. родителей – лишены родительских прав. И 65 тыс. детей выявлены в угрожающих их жизни и здоровью условиях.

В Институте развития семейного устройства (ИРСУ) отмечают, что органы опеки перегружены и на них возложено слишком много задач, зачастую – непрофильных. Поэтому государство готовит структурную реформу органов.

Во-первых, планируется передать управление органами опеки с муниципального на региональный уровень. Во-вторых, создать комплексные центры защиты прав детей на базе нынешних детдомов. Частично они будут заниматься и теми детьми, над которыми еще есть опека родителей: обследовать условия жизни, помогать опекунам, участвовать в устройстве детей-сирот и сопровождать приемные семьи.

Для сопровождения опеки планируется создать федеральный научно-методический центр. В регионах – региональные центры для обучения и поддержки специалистов.

Планируются и законодательные изменения для четного определения полномочий органов опеки и других структур.

Наконец, федеральные власти хотят заняться имиджем органов опеки.

Теги: опека, сироты, реформа


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