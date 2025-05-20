Георгий Филимонов сообщил, что 19 молодых вологжан выиграли рекордную сумму грантов на реализацию социально значимых проектов

Накануне стало известно, что Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) опубликовало итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов, который по инициативе Президента реализуется в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».

«19 проектов вологодской молодёжи признаны лучшими по результатам первого сезона конкурса Росмолодёжь. Гранты – впервые в истории Вологодчины такое количество проектов наших юношей и девушек стали победителями в одном конкурсном сезоне. Вологжане привлекли в регион более 10,4 миллиона рублей, ранее эта цифра не превышала отметки в 7,5 миллиона рублей. Средства пойдут на реализацию проектов по патриотическому воспитанию, волонтерству, культуре, туризму, экологии, науке и просвещению», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Социально значимые инициативы вологжан будут реализованы на территории региона в 2025 и 2026 годах. В списке вологодских грантополучателей оказались - Алина Барута, проект «Красная нить: связывая поколения и эпохи через машинную вышивку»; Любовь Ельцова, проект «Всероссийский форум молодых ученых, аспирантов и студентов «Ртуть в экосистемах: глобальные вызовы и региональные решения»; Мария Здрогова, проект «Сказки Вологодского края»; Олег Копейкин, проект «ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ»; Алина Кузнецова, проект «Туристско-образовательный проект «Всяко доедем»; Анна Малыгина, проект «Школа креативного обучения ВоГУ»; Михаил Муратов, проект «Военно-исторический фестиваль «Путь к Победе»; Артем Невгень, проект «СтройБудущее: Раннее Профессиональное Погружение»; Вера Оборина, проект «Дорога к патриотизму: от идей к сердцу»; Михаил Ожогин, проект «Мастерская публичных выступлений «Голос науки»; Егор Орехов, проект «Инженерное волонтерство-35 для энергоэффективного города»; Анна Потаева, проект «Образовательный трек «Помни Героя»; Илья Санаев, проект «Просветительская программа «Будущее в семьях»; Анастасия Соловьева, проект «Кейс-чемпионат по BIM-проектированию «БИМ ТИМ»; Мария Соловьева, проект «Студенческий воркшоп «Клаузура: от основ к мастерству»; Ксения Сосёнкина, проект «Профильная смена «Вологодчина в лицах»; Леонид Шевцов, проект «Инженерно-экологический проект «Вторая жизнь»; Максим Шипаков, проект «Фестиваль науки «Вырастим будущее вМЕСТЕ»; Даниил Широгоров, проект «Летняя научно-образовательная школа молодого специалиста EnergyNetSchool».

По поручению Губернатора Георгия Филимонова на Вологодчине организована работа Молодежного грантового офиса, специалисты которого оказывают консультативную помощь по разработке социальных проектов. Задать интересующие вопросы и записаться на онлайн-консультацию можно по ссылке.