20 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер объяснил, почему в Свердловской области нет центра реабилитации для участников СВО

В Свердловской области до сих пор нет медучреждения для реабилитации участников СВО, потому что ранее власти предложили "объект, который, мягко говоря, стыдно даже предлагать". Об этом рассказал глава региона Денис Паслер на заседании заксобрания. По его словам, в регионе уже ищут участок под реабилитационный центр.

"Таких центров в стране 12. Для меня тоже большой вопрос, почему с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их немало, нет окружного центра у федерального фонда. Мы это обсуждали сегодня и с фондом, я говорил и с министром труда. На что получил ответ, что регион предложил такой объект, который, что называется, было стыдно предлагать. А другие субъекты получили другие объекты, они уже готовятся или приступили к реабилитации. Мы постараемся догнать в этом смысле. Попытаемся отобраться в следующем году, объект мы уже ищем, чтобы он был достойным и привлекательным", - сообщил Денис Паслер.

Он подчеркнул, что сегодня центр федерального Страхового фонда для реабилитации военных в регионе точно нужен.

Напомним, 14 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала расширить сеть профессиональных центров реабилитации для участников спецоперации. Такие центры сегодня работают во Владимирской, Нижегородской и ряде других областей, но в Свердловской области их нет, посетовала омбудсмен.

Теги: паслер, реабилитационный центр, СВО


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