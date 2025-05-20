Прокуратура организовала проверку после жесткого избиения 12-летней школьницы из Первоуральска

Прокуратура организовала проверку по факту избиения 12-летней школьницы из Первоуральска ее сверстницей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в местных пабликах было опубликовано видео с избиением несовершеннолетней. Девочка, чье лицо все в крови, лежит на земле, пока обидчица ее пинает. Из-за обилия мата неясно, о чем говорят подростки, однако из обрывков фраз слышится: "Что ты сказала про мою маму?" Кто именно из девочек это говорит - непонятно.

Мама пострадавшей рассказала, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 мая, во время прогулки. На девочку якобы внезапно набросились, повалили толпой, но пинала только одна из присутствовавших - знакомая пострадавшей. Остальные просто наблюдали за избиением и снимали на видео.

Произошедшее дошло до полиции, а после и до прокуратуры, которая взяла на контроль доследственную проверку по факту избиения школьницы.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в областном ведомстве.