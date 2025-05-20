20 Мая 2025
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Более 800 волонтеров стали участниками форума «Служим вместе» в Кирове

В Доме культуры «Родина» в Кирове накануне прошел масштабный форум волонтеров, осуществляющим помощь бойцам СВО. Более 800 участников собрала площадка форума. Это те, кто собирает и отправляет гуманитарную помощь фронту, психологи, которые работают с бойцами, ветеранами и членами их семей, медики, юристы и другие специалисты, оказывающие помошь на безвозмездной основе.

В работе форума принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Для многих жителей нашей области участие в волонтерской деятельности стало второй жизнью. Все вы, все мы служим Родине, общему делу. Когда мы вместе и все – от мала до велика – участвуем в общем деле, так же, как и 80 лет назад, – мы непобедимы", – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Он также вручил волонтерам благодарности за поддержку военнослужащих и благодарственные письма за заслуги в патриотическом воспитании молодежи и помощь участникам СВО.

В ходе мероприятий программы форума был представлен документальный фильм «Вятский тыл», созданный усилиями членов регионального отделения партии «Единая Россия». Сценарий кинопроекта основан на рассказах самих волонтеров, активистов фонда «За Вятку», регионального Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

На нескольких рабочих площадках форума прошли диалоги участников, в ходе которых волонтеры рассказали о том, как они помогают бойцами и их семьям. Работали секции духовно-психологической помощи, медико-психологического волонтерства и по другим направлениям. Добровольцы смогли обменяться опытом и лучшим практиками. Также прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей и управлению БПЛА.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Отметим, что форум «Служим вместе» организован фондом «За Вятку», региональным штабом Комитета семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов СВО Кировской области, «Боевым братством», Союзом женщин России, партией "Единая Россия" и правительством Кировской области.

Теги: александр соколов, форум служим вместе, добровольцы, волонтеры


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