20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд отправил в тюрьму Рожкова, пытавшегося поджечь военкомат в Березовском

Центральный окружной суд определился с наказанием 27-летнему Алексею Рожкову, пытавшемуся в 2022 году поджечь военкомат в березовском. Треть назначенного срока уралец проведет в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима.

Напомним, что 11 марта Рожков нарисовал на военкомате знак "пацифик", после чего закинул внутрь три "коктейля Молотова". Одна из бутылок пробила стеклянную дверь, из-за чего в военкомате начался пожар. К счастью, его успела потушить сторож и никто не пострадал. Почти сразу же свердловчанина задержали сотрудники ДПС, находившиеся неподалеку.

Как передают "Вечерние ведомости", осенью того же года осужденный покинул Россию, узнав, что ему собираются переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью - с "Уничтожения чужого имущества" на "Теракт". Он пересек российско-белорусскую границу, после чего улетел в Казахстан, откуда на машине добрался до Кыргызстана.

На свободе Рожков пробыл недолго и уже в мае 2023 года местные силовики передали его российским сотрудникам ФСБ. Тогда же Березовский суд отправил его в СИЗО, где тот пробыл два года.

Помимо теракта, Рожкова также обвинили в оправдании терроризма и распространении фейков о ВСРФ за его слова, сказанные в интервью YouTube-каналу "Ходорковский live" (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Сегодня на суде Рожков отказался признавать вину в теракте.

Суд личное мнение подсудимого на счет его действий не учел и приговорил его к 16 годам лишения свободы, 5 из которых Рожков пробудет в тюрьме.

Теги: Рожков, Березовский, военкомат, поджог


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