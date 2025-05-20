В Пермском крае доярку убило молнией

В Пермском крае 52-летнюю доярку колхоза имени Дзержинского убило молнией, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, женщина возвращалась домой с работы и попала под дождь. В какой-то момент начался гром и появились молнии. Одна из них попала в женщину — в 300 метрах от ее дома.

Обгоревшее тело нашел прохожий. Он тут же позвонил председателю колхоза и обо всем рассказал. Через некоторое время на место приехала "скорая" и полицейские. Канал отмечает, что это первый случай гибели человека от молнии в 2025 году.