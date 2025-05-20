Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в 2025 году

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает уже в этом году. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, передает РИА Новости.

В этот реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

Закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам был подписан президентом Владимиром Путиным в мае прошлого года. Он вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что закон, "в первую очередь, направлен на защиту интересов детей". По его словам, о внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток. После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.