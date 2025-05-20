20 Мая 2025
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Фото: Накануне.ru

В Госдуму внесут законопроект о включении в стаж всех декретных отпусков

В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому в страховой стаж включат все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас учитывают только четверых детей, пятые дети для государства уже являются "лишними".
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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает также увеличить пенсионные баллы за третьего и последующих детей, чтобы стимулировать многодетность. Сейчас за первого ребенка дают 1,8 балла в год, за второго - 3,6, а за каждого следующего - 5,4. Прогрессивная шкала как будто соблюдаются, однако прибавка к пенсии оказывается очень маленькой.

Один пенсионный бал за год зарабатывается при зарплате примерно на уровне МРОТ. То есть 5,4 пенсионных балла в год, которые дают за уход за третьим ребенком, как бы приравниваются к зарплате более 110 тыс. рублей. Звучит внушительно, но один пенсионный бал в 2025 году стоит всего 145 рублей, так что прибавка к пенсии получается едва ощутимой - менее тысячи. Правда, за полтора года декрета будет в полтора раза больше пенсионных баллов. Но все-таки это мало: при уходе за тремя детьми в течение полутора лет за каждым накапливается всего 16,2 балла. Это более половины необходимого минимума для получения страховой пенсии (30 баллов), но означает прибавку к пенсии всего 3 тыс.

Гаврилов считает, что пенсионная система, которая как бы признает ценность ухода за детьми, выражает это в таком виде, который почти не влияет на итоговый размер пенсии. Растить детей просто экономически невыгодно, поэтому после рождения одного ребенка женщины выходят на работу, чтобы зарабатывать себе на пенсию, которую невозможно заработать в декрете. Если государство заинтересовано в поддержке многодетных семей, оно должно делать это более ощутимо. Однако Гаврилов представляет КПРФ, поэтому его предложения вряд ли найдут понимание.

Проблема в том, что многодетность становится возможной только после второго ребенка, а рождаемость вторых детей в последние годы снизилась. Без стимулирования рождений вторых детей поддержка многодетности является малоэффективной.

Теги: стаж, декрет, пенсия


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