Свердловский губернатор предложил варианты по расселению аварийного жилья

Проблему расселения аварийного жилья в Свердловской области можно решить только двумя путями: либо комплексным развитием территорий, либо выделением дополнительных средств из бюджета на строительство новых домов. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер на заседании регионального заксобрания.

Депутат Аркадий Чернецкий обратил внимание на проблему аварийного жилья, которая в регионе стоит остро, и предложил рассмотреть использование арендного жилья для отселения людей из ветхих домов.

Паслер констатировал, что такие программы требуют кардинального пересмотра структуры бюджета.

"Правительство Российской Федерации в своем бюджете и в программном виде эту историю практически обнулило. Но при этом проблем меньше не стало. Какие здесь могут быть варианты? Их, на самом деле, не так много. Мы только что вспоминали про КРТ. Второе - это строительство жилья. Да, здесь можно рассматривать и арендное жилье, но это все так или иначе связано со стройкой, и с выделением прямых инвестиций из бюджета, и с ключевой ставкой, которая сегодня много что ограничивает: как промышленность, так и запуск таких больших программ, о которых вы говорите. Я не знаю, какие еще на сегодняшний день могут быть механизмы. К арендному жилью с учетом ключевой ставки подходить очень сложно", - резюмировал глава региона.

Программа комплексного развития территории предполагает снос ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья и строительство на его месте нового.