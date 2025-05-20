Разработан законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа

Депутат Госдумы Ольга Занко разработала законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны - до пяти лет тюрьмы. Документ направлен на отзыв в Правительство и Верховный суд.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Петербургском международном юридическом форуме призвала Минюст и Следственный комитет поддержать эту инициативу. Ее поддерживают все депутаты. Она уверена, что нужно обязательно проходить в школах Нюрнбергский трибунал.

Согласно законопроекту, предлагается внести две поправки в УК РФ - за отрицание геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками, и за уничтожение или повреждение памятников и захоронений жертв геноцида. Потому что это трагическая история, которую надо помнить, а отрицание этого - это "предательство нашей истории и памяти", считает Занко. Также это борьба с фальсификацией истории и пересмотром итогов войны, любыми попытками оправдать нацистов.

"Это не просто законопроект – это наш моральный долг. Мы обязаны защитить правду о войне и передать ее детям и внукам без искажений", - пишет депутат.

В апреле Госдума приняла закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.