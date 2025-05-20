В России до 70% авиабилетов проданы без посредников

Пассажиры российских авиакомпаний стали всё чаще покупать билеты напрямую у перевозчиков. За несколько лет доля прямых продаж у крупнейших перевозчиков в среднем выросла с 20% до более чем 40%, иногда достигая 70%.

Эксперты объясняют такую ситуацию прежде всего стремлением к экономии как перевозчиков, так и пассажиров, пишет "Ъ".

Российская отрасль авиаперевозок находится в сложной ситуации. Цены на авиабилеты остаются самой актуальной темой для отрасли многие годы. Как всегда, ожидается рост цен летом из-за общих экономических тенденций. Однако раннее бронирование и специальные тарифы могут помочь пассажирам сэкономить. Важно следить за динамикой цен и планировать поездки заранее, напоминают эксперты.

В конце апреля фиксировалось снижение внутренних перевозок по сравнению с прошлым годом (минус 2%) и органичный рост и восстановление международных перевозок — здесь рост от 7 до 30%. Популярными направлениями внутри страны остаются Калининград, Минеральные воды, Сочи. Что касается цен, то россияне массово жаловались на очень высокие цены на этих направлениях — в обе стороны 60-70 тыс. руб. в эконом-классе.

При этом авиаперевозки в России сегодня сталкиваются с рядом серьезных проблем, главными из которых являются нехватка авиапассажиров и недостаток самолётов. Для достижения цели по увеличению пассажиропотока на 50%, установленной указом президента, авиакомпании не дотягивают из-за нехватки флота, рассказывают эксперты отрасли. Это приводит к росту цен на билеты, что, в свою очередь, снижает доступность авиаперевозок для населения. В некоторых регионах, таких, как Калининград, наблюдается увеличение субсидий на авиаперевозки, но это не всегда приводит к увеличению числа рейсов.