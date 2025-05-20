СМИ: В ЕС назвали разговор Путина и Трампа победой для России

Европейские чиновники назвали разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, сообщила газета Financial Times.

Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что США намерены отойти от поддержки Украины, а все вопросы теперь ложатся только на ЕС.

Ранее Путин после разговора с Трампом сделал заявление для прессы.

По его словам, беседа была "очень содержательной и весьма откровенной". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.