20 Мая 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер: В госдолге Свердловской области надо учитывать еще 64 млрд рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вновь напомнил, что концессионные соглашения, которые в прошлом году регион заключил на 64 млрд рублей, следует расценивать как скрытый госдолг региона. Об этом он заявил на заседании регионального парламента.

Депутат от "Справделивой России" Екатерина Есина подняла вопрос о развитии системы ЖКХ, на которое в 2024 году было выделено 2,2 млрд рублей, и сложностях с подготовкой к отопительному сезону в Камышлове.

"В этой программе как раз предусмотрена реализация инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения. И сейчас мы из отчета с вами увидели, что в прошлом году были выделены средства в четырех муниципальных образованиях на модернизацию четырех котельных. Насколько информация, предоставленная правительством, позволяет сделать выводы, изношенность сетей достаточно высокая по теплоснабжению, и процент этот составляет примерно 80% изношенности наших котельных. Кроме того, жители обеспокоены тем, что очень много угольных котельных. Что планируется правительством принять в 2025 году для решения этой проблемы?" — задала вопрос депутат.

Паслер в ответ заметил, что коммунальный вопрос всегда был сложный, а сегодня, наверное, он еще более актуальный, потому что "система ЖКХ не модернизируется так, как бы, наверное, мы с вами все хотели".

"Я думаю, что сумма была все-таки не 2 млрд, которые вы назвали. Потому что мы с вами забыли о том, что в областном бюджете предусматриваются концессионные обязательства. В докладе была цифра о том, что на 64 млрд заключено концессионных соглашений. Но надо четко понимать, что концессионные соглашения, мы их не видим напрямую в госдолге, да. Но это же "квази-долг", потому что вы ежегодно закладываете все эти деньги. Я хочу сказать, что это не 50 млн, и не 10, и не 100, а это уже ближе к миллиарду идет. Поэтому эти деньги также в структуре бюджета учитываются, вы их учитывали, и мы никуда не денемся, потому что субъект подписал эти обязательства, и это тоже деньги, и их надо тоже считать", — отметил Паслер.

Он заявил, что на сейчас определен ряд территорий, куда дополнительно направят 600-700 млн рублей для подготовки к отопительному сезону.

По словам главы региона, вопрос реконструкции коммунальных объектов — дорогостоящий. Чтобы его решить, нужно пересматривать структуру бюджета, либо увеличивать доходы бюджета.

"Я не про долг и не про дефицит, а про доходы, а значит, соответственно, и инвестиции. И акценты, в том числе в структуре бюджета, делать сбалансированно между инвестициями и социальными затратами. Либо от чего-то отказываться, и увеличивать эту статью", - заключил Паслер.

Сумму в 64 млрд концессионных соглашений в сфере ЖКХ назвал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, представляя доклад о результатах деятельности правительства региона за 2024 год.

Теги: паслер, госдолг


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