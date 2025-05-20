В поселениях Омского района работы по благоустройству идут в плановом режиме

Поселения Омского района продолжают активно благоустраивать.

Так, в Розовке на прошлой неделе работал грейдер. Спецтехника выровняла дороги на Парковой, Горького, Фермерской, Восточной, а также на улице Сергея Лазо. Как сообщила глава поселения Елена Оськина, в дальнейшем грейдирование в весенне-летний период в населенных пунктах будет проводиться регулярно, по мере необходимости.

Отметим, что вопрос о дате грейдирования на улице Парковой поступил в администрацию через систему "Платформа обратной связи". Обратившемуся с запросом жителю была предоставлена информация о работах по выравниванию также и других дорог.

В администрации Омского района напоминают - задать вопрос о работах по благоустройству в населенном пункте можно через виджет "Сообщить о проблеме", который находится под "шапкой" госпабликов на официальном портале муниципалитета.

В Новоомском на данный момент приводят в порядок обочины дорог центрального поселка, приступили к покосу травы. Работы начались с улицы 50 лет Октября. По завершении этих мероприятий специалисты администрации проведут оценку ситуации на других дорогах и, если потребуются, направят рабочего со спецтехникой.

Такие же работы ведутся в Дружинском поселении, здесь особое внимание уделено общественным локациям. Так, например, в селе Мельничном траву покосили в парке и на детской площадке. В Красной Горке, кроме того, на территории памятника Героям Великой Отечественной войны. В самом Дружино в порядок привели и детскую площадку, и территорию мемориала, и участок возле администрации на улице Центральной. Работы продолжаются.

В Калинино осуществляют кронирование кустарников на перекрестках и обкос дорожных знаков. Траву скосили и у административного здания в центре поселения. Эти работы, сообщили в местной администрации, проводились на неделе с 13 по 18 мая, в общей сложности они заняли 16 часов. Были задействованы бензопила и бензокоса.

На станции Фадино проводится устройство водосточных канав и укладка водопропускных труб. Эти работы имеют целью помочь отведению грунтовых, талых и дождевых вод в весенне-осенний период.