В Тюменской области подписаны соглашения о создании кластеров "Профессионалитет"

В Тюменской области подписаны соглашения о создании в 2025 году трех кластеров среднего профессионального образования "Профессионалитет", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония подписания соглашений о партнерстве между Департаментом образования и науки Тюменской области, базовыми учреждениями СПО и организациями-работодателями состоялась 19 мая.

В Тобольском многопрофильном техникуме будет открыт кластер в химической отрасли, Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства — в строительной отрасли, Ишимском многопрофильном техникуме — в отрасли сельского хозяйства.

"Федеральный проект "Профессионалитет" стратегически важен. Эти отрасли являются приоритетными для развития нашего региона. Одно из важных условий — гарантированное трудоустройство выпускников на ведущие предприятия реального сектора экономики Тюменской области", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

С 2023 года при поддержке Правительства Тюменской области уже создано три кластера в отраслях: медицина, машиностроение, транспортная отрасль. В них по программам "Профессионалитета" обучаются свыше 2 500 студентов.