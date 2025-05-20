В аэропорту Екатеринбурга задержали пару, везшую из Турции 167 кг вещей "в подарок"

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны супруги, которые везли больше 100 килограммов вещей из Турции якобы в подарок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы остановили пару с большим багажом женских вещей разных размеров. В сумках пассажиров, прилетевших из Стамбула, нашли предметы верхней одежды, брюки, блузки и платья – почти 167 кг на сумму около миллиона рублей.

По словам самих супругов, одежду они купили на оптовом рынке в Стамбуле и "везут в подарок родственникам". Однако на таможне пришли к выводу, что это коммерческая партия.

"Об этом говорит и количество, номенклатура, размерный ряд, характер товаров, а также частота перемещения лиц через таможенную границу ЕАЭС", - пояснил глава таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

На пассажиров возбуждены административные дела по статье "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию". Начато расследование, одежда отправлена на товарную экспертизу.

Напомним, этой зимой в аэропорту Екатеринбурга задержали туристку из Индии с 23 кг "гостинцев".