20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Музаев уверен, что школа хорошо готовит к сдаче ЕГЭ

Выпускники вполне могут сдать ЕГЭ на высокие баллы и без репетитора. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году. При этом сам он признал: ученику должно повезти с учителем.
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"Я надеюсь, что всем повезло, что [есть] хороший учитель, который в течение школьного обучения не натаскивает, а именно учит понимать смыслы, логически мыслить и вообще раскрывает тему, и не остается белых пятен. Вот в этом случае точно репетитора не нужно, я вам гарантирую", - сказал он.

Также он добавил, что на ЕГЭ просто зарабатывают разные структуры и сами репетиторы. А родители нанимают репетиторов, чтобы их ребенок набрал высокие быллы. В прошлом году он говорил, что необходимость в репетиторах резко снизится, когда с учителей снимут бюрократическую нагрузку и они смогут больше времени уделять работе с учениками. С тех пор прошел год, но ничего не изменилось. А Музаев все так же говорит, что без репетиторов можно обойтись.

Примечательно, что самих учителей не убеждают его гарантии. Так, 67% из них считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Только 22% учителей не видят необходимости в репетиторстве для ребенка. А снижение бюрократической нагрузки на учителей, которая мешает им учит детей, происходит больше на бумаге.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов слова Музаева не воспринимает всерьез.

"В этот момент все учителя истории, иностранных языков, обществознания и прочих предметов, в которых "смысл предмета" сводится к запоминанию того, как составлены задания, как трактуют те или иные понятия (!) и что ожидают от ученика составители КИМ (ибо иначе просто не сдать экзамен), громко рассмеялись. Про содержание учебников и официальных (!) единых программ, не имеющих иногда до половины ничего общего с заданиями КИМ, особенно в "высокобалльной" его части, я помолчу", - написал педагог.

Он подчеркивает, что сдать ЕГЭ на высокобалльный результат, обучаясь строго по программе и в рамках отведенных часов, невозможно. И учителя это знают.

В комментариях на страницах Рособрнадзора в соцсетях люди возмущаются тем, что сами ЕГЭ начинаются еще до того, как закончится учебный год. Последний звонок пройдет 24 мая, а ЕГЭ стартуют уже 23 мая. То есть нет времени даже на передышку. Также выражают недовольство маленькими перерывами между экзаменами - всего по два дня.

Теги: музаев, егэ, школа, репетиторы


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