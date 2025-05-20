Подростка из Ревды осудили за пьяное вождение и грабеж

Ревдинский городской суд рассмотрел дело 17-летнего подростка, не только севшего за руль пьяным, но и совершившего грабеж магазина.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, первый эпизод произошел в августе прошлого года, когда сотрудники ДПС остановили подозрительный "Форд Фокус". Автомобиль двигался на большой скорости с включенными аварийными огнями, а за рулем оказался местный житель 17-ти лет. При этом оказалось, что ранее несовершеннолетнего уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

В отношении нарушителя порядка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ.

Уже через два месяца парня поймали на грабеже в "Пятерочке". Подросток схватил 20 бутылок пива стоимостью 1 тыс. 359 рублей и сразу пошел к выходу, игнорируя кассу и требование продавца вернуться и оплатить товар.

На суде были допрошены очевидцы преступлений, а сам подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил ущерб магазину.

Накануне суд признал подростка виновным по ч.1 ст. 161, ч. 1 ст.264.1 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов с лишением водительских прав на срок 2 года. У подростка все еще нет водительских прав, но и получить он их не сможет, пока не истечет срок наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.