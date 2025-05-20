Нет необходимости принимать какие-то поправки в Конституцию - Крашенинников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не поддержал предложения своего однопартийца ("Единая Россия"), вице-спикера ГД Петра Толстого. Толстой считает, что Конституция России нуждается в очередных поправках, причем более радикальных, чем были приняты пять лет назад. Тогда, напомним, президентские сроки Владимира Путина обнулились, поправки дали ему возможность занимать кресло президента хоть до 2036 года.

По мнению Крашенинникова, "действующая Конституция отвечает реалиям времени, нет необходимости принимать какие-то поправки в нее".

"На данный период времени конституция достаточно хорошо написана. Она отвечает реалиям времени. <…> Что касается поправок в Конституцию, я не вижу необходимости сейчас принимать какие-то поправки. Периодически какие-то такие вопросы возникают, но они имеют, скорее, эмоционально-пиаровское свойство", - цитирует Крашенинникова ТАСС.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале отметил, что "полностью согласен" с этим мнением депутата Госдумы.