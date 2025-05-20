Российского хоккеиста задержали за пьяную драку в США

Защитник американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Алексеев был арестован в городе Арлингтон (штат Вирджиния) за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. 25-летнего россиянина позже отпустили, наказание ему определит суд, дата которого пока не назначена, сообщают американские СМИ.

В клубе заявили, что в курсе происшествия.

В полиции сообщили, что патруль ночью прибыл к супермаркету, у которого завязалась серьезная драка. Алексеев активно выяснял отношения с другим мужчиной. Полицейским даже пришлось применить перцовый баллончик, чтобы разнять дерущихся.