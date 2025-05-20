20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Тихвинский вагоностроительный завод переходит на неполное рабочее время

АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область, входит в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания") перейдёт на неполное рабочее время. Такой режим работы продлится несколько месяцев – с 23 июля по 24 ноября.

Общее снижение объемов перевозки по сети ОАО "РЖД", профицит парка вагонов более чем в 300 тыс. единиц, а также существенное повышение ключевой ставки Центробанка и запретительный уровень стоимости финансирования лизинговых сделок, в том числе на покупку подвижного состава, обнажили ряд общих для всего транспортного машиностроения задач. Их решение лежит в области формирования консолидированной позиции всех участников рынка и результативном взаимодействии бизнеса и государства.

Ещё один фактор, не позволяющий производить вагоны на уровне 2024 г., – текущее материально-техническое обеспечение производства. Критическая "усталость" оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления, продолжительные сложности с формированием базы уникальных запасных частей для обеспечения технологической независимости требуют кардинальной реструктуризации производства.

Эти причины привели к тому, что 23 июля – 24 ноября предприятие будет работать неполное время. Всем работникам сохраняется своевременная оплата труда, а также все положенные по закону льготы и компенсации, включая медицинское страхование, компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, а также стоимости курортных путевок для детей работников, различные виды материальной помощи и так далее.

Изменение графика работы позволит компании обеспечить стопроцентную поддержку непрерывной деятельности предприятия, предоставить занятость и социальную защиту работникам предприятия, гарантировать стабильную выплату заработной платы в период освоения новой продукции и соответствующих комплектующих, сообщает "Объединенная вагонная компания".

Теги: Тихвинский вагоностроительный завод, Объединенная вагонная компания, неполное рабочее время


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