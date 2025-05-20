В Екатеринбурге закрыто движение трамваев из-за повреждения путей в ходе опрессовок
Во вторник утром в Екатеринбурге оказалось закрыто движение трамваев по улице Победы. Причиной стало повреждение в ходе опрессовок.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение закрыто в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова. Причина в том, что в результате гидравлических испытаний повредился асфальт под трамвайными путями. Сейчас на месте работают ревизор ОГР и дежурная машина службы пути.
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании Накануне.RU сообщили, что вместе с профильными службами трамвайно-троллейбусного управления решают вопрос по восстановлению тепломагистрали.
"Ремонтная бригада ЕТК находится на месте и готова начать работу. Как только будет демонтирован участок трамвайных путей, ремонтники приступят к устранению повреждения", - отметили в компании.
Сроки работ будут определены после установления объема повреждения.
"Специалисты ЕТК приложат все усилия, чтобы восстановить трубопровод в кратчайший срок", - заверили в компании.