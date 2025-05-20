Зеленский не против изучить предложения Кремля по совместному меморандуму

Президент Украины Владимир Зеленский не возражает против того, чтобы изучить предложения российской стороны по двухстороннему меморандуму о завершении конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам (после разговора российского и американского президентов), что "восстановленный контакт с Киевом важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре". При этом Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.

Зеленский заявил журналистам (также после разговора с Трампом), что "в двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести <…> к договору, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня".

"Пока что для меня это непонятно. В любом случае, если российская сторона предложит некий меморандум <…> мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение".