В Дагестане предотвращен теракт

В Дагестане задержана женщина, которая готовила теракт в День Победы. Как сообщает "Ъ", она планировала совершить самоподрыв у здания полиции в Хасавюрте. По версии силовиков, преступление пытались организовать с территории Украины.

Задержанная присягнула лидерам признанного террористическим и запрещенного в РФ "Исламского государства"*. У женщины 1996 года рождения были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ее телефоне обнаружили переписку в Telegram с боевиком международной террористической организации, в которой обсуждался планируемый подрыв. Там же оказалось и видео с принесенной женщиной присягой террористической группировке.

Задержанная под запись на видео, распространенном ЦОС ФСБ, рассказала о том, что познакомилась в исламской группе в мессенджере с человеком по имени Абдула, который просил ее фотографировать здания различных организаций в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Он поручал ей закупить компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

Рассматривался вариант дистанционного взрыва и самоподрыва.

По данным источника издания в правоохранительных органах, несостоявшаяся подрывница воспитывалась в приемной семье, несколько раз была замужем, у нее есть дети. Силовики предполагают, что Абдула, который инструктировал ее, находится на территории Украины или действовал по указке украинских спецслужб. Компоненты для самодельной бомбы закупались на маркетплейсах. В ближайшее время ей предъявят обвинение в подготовке теракта (ст. 30 и ст. 205 УК) и арестуют судом.

* Террористическая организация, запрещена в РФ