Горноспасатель МЧС погиб при обвале в шахте на Кузбассе

Горноспасатель, командир отделения военизированной горно-спасательной части МЧС России 28-летний Константин Фадеев погиб в шахте "Шерегешская" Кемеровской области при обрушении пород.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России, трагедия произошла 30 апреля. Спасатели отбирали пробы воздуха в шахте, когда породы внезапно обрушились и глинистая масса вылилась в горные выработки. С Константином прервалась связь. Его искали более двух суток в сложных условиях. Утром, 2 мая, горноспасателя нашли коллеги и подняли на поверхность.

Константин вырос в семье потомственных горняков и сложную работу шахтеров знал с детства и не понаслышке. В 2021 году после окончания профильного техникума он начал работать респираторщиком в Шерегешском военизированном горноспасательном взводе МЧС России.

У горноспасателя остались жена и дети девяти и трех лет.

МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.