В Забайкальском крае полицейские установили предполагаемого поджигателя леса

В Забайкальском крае полицейские установили предположительного виновника лесного пожара, в результате которого выгорело свыше 100 гектаров насаждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возгорание леса произошло в районе села Бургень Читинского района. Было установлено, что пламя перекинулось на деревья из-за пала сухой травы. Пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение только на третий день.

Полицейские установили, что накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии. Ущерб от действий злоумышленника оценен на сумму 152 тысячи рублей.

Следователем ОМВД России по Читинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 261 УК РФ. Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от одного миллиона до трех миллионов рублей либо лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.