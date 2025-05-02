Российские войска в ходе СВО освободили три населенных пункта

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны.

Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.