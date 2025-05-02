Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский БПЛА

За минувшую ночь российскими дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбито над Крымом и Черным морем.

89 беспилотников уничтожены над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области, один – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Белгородской области.