Военные эксперты с тревогой относятся к переговорам

В российской армии с большой настороженностью наблюдает за переговорами России и США. Об этом рассказали военные эксперты в передаче канала "Красная линия".

Полковник запаса Виктор Баранец говорит, что военные недоумевают: почему им, возможно, придется уходить с российской территории, которую они залили своей кровью? В армии также понимают, что "идеальных результатов не будет, не будет формулы, которая устраивала бы всех".

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков уверен, что в России действует очень влиятельное прозападное лобби, которое работает на "слив" СВО. Он уподобляет нынешнюю ситуацию с ситуацией Первой мировой войны, когда "были задействованы очень серьезные силы крупнейшего бизнеса, завязанного на Запад и заинтересованного в том, чтобы Россия эту войну не выиграла, чтобы Россия была ввергнута в Гражданскую войну, чтобы свергнуть законную власть". Сейчас также очень серьезные силы заинтересованы в свержении действующего президента страны и замирении с Западом на его условиях. Они готовы просто сдать страну.

Даже если Россия освободит все четыре воссоединившихся региона и на этом остановится, это будет воспринято в стране как поражение, считает эксперт. Никакие стратегические проблемы России решены не будут, так как под боком останется нацистская Украина, а Приднестровье будет заблокировано. В этих условиях даже отказ от НАТО мало что даст, так как никто не запрещает украинскому режиму заключать двусторонние договоры, как и сейчас его накачивают оружием и подталкивают воевать против России.

"Такое завершение конфликта в стране будет воспринято как военно-политическое поражение. И, судя по тому, что я наблюдаю, "пятая колонна" уже взбодрилась и начинает активно действовать", – отметил Сивков.

Полковник запаса Анатолий Матвийчук считает, что наше военно-политическое руководство должно уточнить цели: чем именно должна закончиться СВО. Потому что некий неопределенный мир - это не то, что нужно России.