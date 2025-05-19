Георгий Филимонов возглавил подгруппу «Экспорт туристических услуг» комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм»

Предложение возглавить подгруппу Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов получил от Губернатора Приморского края, председателя комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Туризм» Олега Кожемяко в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Туризм" в формате ВКС.

«На заседании Правительства России Михаил Владимирович Мишустин отметил активное развитие туристической отрасли в стране. Имеем амбициозную задачу по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Эту работу ведёт Правительство Российской Федерации, чтобы вернуться к показателям 2019 года, когда нашу страну посетили более 24,5 миллиона туристов. Наша страна должна ассоциироваться не только с богатой историей и культурой, но и с гостеприимством, безопасностью и высоким уровнем сервиса. Важно уделить внимание продвижению российского туристического продукта, либерализации визового режима, инфраструктурным решениям. Будем работать в этом направлении», - заявил Георгий Филимонов.

Для Вологодчины туристическое направление — одно из приоритетных.

"Стремительно перезагружаем отрасль. Вологодская область, в частности Великий Устюг, входит в топ-3 по посещаемости туристами на новогодние праздники", - отметил Георгий Филимонов.

Кроме того, Вологодчина активно развивает связи с Китайской Народной Республикой. В прошлом году состоялся масштабный выездной форум «Дни Вологодской области в Китае», в рамках которого представители региона заключили 15 соглашений с китайскими инвесторами на общую сумму 29 миллионов долларов США. За время выездного форума прошло 1 025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.

В ходе форума провели несколько встреч и с руководителями китайских туристических агентств. Так, уже в марте этого года Вологодскую область посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Для дальнейшей работы по организации туров их познакомили с туристической инфраструктурой региона, а также с его богатым культурным и историческим наследием.