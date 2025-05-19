Новый глава РАХ назвал миссию своей работы

Новый руководитель Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели высказался о том, как будет работать.

"Мы будем сообща работать на благо художников, скульпторов и других российских мастеров. Моя миссия как президента РАХ – продолжить дело Зураба Константиновича, открывать новые имена и сохранять историческое наследие", - написал Церетели в своём telegram-канале, уточнив, что на общем собрании за него проголосовал 531 академик РАХ, трое были против.

Зураб Церетели умер 22 апреля. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год.

Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ — памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.