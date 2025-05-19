19 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов сообщил, что целая серия гастрономических фестивалей пройдет в этом году на Вологодчине 

Гастрономические вологодские фестивали позволят погрузиться в богатый мир северной кухни, ознакомиться с ее историей и традиционными локальными блюдами жителям и гостям региона.

«Развиваем туристическую привлекательность и местную экономику Вологодской области в связке с сохранением культурных традиций. Готовим большую гастрономическую программу – I семейный Фестиваль мороженого и IV фестиваль Православной кухни в Вологде, Городищинские гуляния, фестивали «Морошка. Новый уровень» в Тотьме и «Русские щи» в Устюжне. Кульминацией гастрономического сезона станет большой фестиваль в областной столице, который проведем в августе», — рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Уже 1 июня на площади Революции в Вологде представят вологодское мороженое на любой вкус. Кроме возможности попробовать лакомство гости Фестиваля смогут принять участие в играх, мастер-классах, дегустациях. Центральным событием станет мастер-класс по приготовлению десерта из мороженого под наставничеством лучших кондитеров и поваров. Это событие пройдет на Вологодчине впервые и откроет череду праздничных мероприятий под эгидой проекта Губернатора «Лето Русского Севера».

7 июня состоится IV областной фестиваль православной кухни, который пройдет на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Жителей и гостей областной столицы ждут кулинарный конкурс, ярмарка «Вологда православная», мастер-классы, театрализованные представления, концертная программа, дегустация блюд православной кухни. Также в стенах монастыря состоится конференция, на которой выступит с лекцией митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

А накануне в Белозерске прошел большой гастрономический фестиваль «Белозерские снетки». На площадке Центра ремесел и туризма все желающие могли угоститься свежей ухой из снетки и медом вологодского производства, своими руками изготовить сувениры и расписать медовые пряники.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Отметим, что в рамках работы по развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства на Вологодчине реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимателей-владельцев объектов общественного питания. В частности, бизнес может получить финансовую поддержку на развитие русской и рыбной кухни, приобретение франшиз в сфере общепита и изготовление вывесок с утвержденным дизайн-кодом для точек, расположенных в объектах культурного наследия. Кроме того, для предпринимателей доступны субсидии на приобретение мобильных пунктов питания и возможность приобрести здания-объекты культурного наследия со стартовой ценой в один рубль с условием реализации в них инвестпроектов на благо Вологодчины.

Теги: гастрономичский фестиваль, вологодчина, георгий филимонов


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