США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик, - Вэнс

Вашингтон считает, что украинский мирный процесс зашел в тупик, поэтому американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что в урегулировании украинского конфликта существует так много разных препятствий, что трудно выделить что-то конкретное, пишет РИА Новости.

В Кремле ранее сообщили, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа начнется сегодня в 17.00 по московскому времени.

Белый дом отмечает, что Трамп сделает публичные заявления по итогам планируемого разговора с Путиным и последующего звонка Владимиру Зеленскому.