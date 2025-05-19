Экс-заведующая "Общественного питания" предстанет перед судом по делу об отравлении студентов и сотрудников СУНЦ УрФУ

В Екатеринбурге завершили расследование в отношении бывшей заведующей ООО "Общественное питание" 1965 г.р., обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло отравление студентов и сотрудников СУНЦ УрФУ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В период с 6 по 12 марта 2025 года обвиняемая, игнорируя многочисленные требования должностной инструкции, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, допустила массовые нарушения технологического процесса в части обеспечения безопасности пищевой продукции и требований санитарного законодательства, дезинфекционного режима, в том числе допустила свое нахождение на работе с признаками инфекционного заболевания", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Неосторожные действия обвиняемой привели к тому, что не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ заработали отравление. 6 марта текущего года обвиняемая также обратилась в ГБУЗ Свердловской области "Центральная городская больница №7 город Екатеринбург", где ей диагностировали норовирусную инфекцию.

Бывшая заведующая обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что в прошлом месяце представитель ООО обратился с жалобой на постановление суда и просил прекратить производство по делу. Суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, оставил постановление без изменения.

Помимо этого, к ООО "Общественное питание" готовится коллективный иск . Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ можно присоединиться для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда. Для этого нужно до 1 июня 2025 года заполнить заявление и предоставить ряд документов. Список необходимых документов и образец заявления опубликованы на сайте управления.