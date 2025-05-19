19 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

На Урале братьев-близнецов могут отправить в психбольницу за попытку сжечь своего знакомого

В нижнесергинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении братьев-близнецов, обвиняемых в попытке заживо сжечь своего знакомого. Инцидент произошел 27 февраля 2025 года. Детали происшествия Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый 1990 г.р. вместе со своей будущей жертвой 1987 г.р. находились в одной из деревень Нижнесергинского района и распивали алкоголь. В ходе застолья произошел конфликт, в ходе которого братья решили убить своего знакомого. Сначала они избили его руками, ногами и тростью, а потом вытащили на придомовую территорию, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Фото из уголовного дела братьев-близнецов, обвиняемых в покушении на убийство знакомого в Нижнесергинском районе(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Несмотря на это, план близнецов не удался. Один из местных жителей, увидев горящего человека, бросился ему на помощь: накинул на него куртку, а затем забросал снегом. Тогда обвиняемые снова принялись избивать потерпевшего, в том числе и деревянной доской, однако на этот раз на помощь прибежал еще один местный житель.

После этого фигуранты дела скрылись с места происшествия, а пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

"Сообщения о происшествии в территориальный отдел полиции поступили с небольшой разницей во времени как от граждан, так и от больницы. 27 февраля 2025 года в 21.50 в дежурную часть Нижнесергинского ОВД позвонил местный житель, который сообщил об обнаружении на улице сильно избитого мужчины, которого к тому же пытались поджечь. А в ночь на 28 февраля, в 03.10, информация об инциденте поступила уже из приемного отделения Ревдинской городской больницы – о доставлении пострадавшего мужчины. Сыщики уголовного розыска, выезжавшие на место происшествия, установили причастных к нему лиц. Они были задержаны и доставлены в отдел для опроса. В дальнейшем, поскольку в ситуации усматривались признаки преступления, подследственного органам СК России, наработанные материалы были переданы нашим коллегам-следователям. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото из уголовного дела братьев-близнецов, обвиняемых в покушении на убийство знакомого в Нижнесергинском районе(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Впоследствии выяснилось, что братья также незаконно приобрели и хранили дома у своего родственника порох массой около 200 г. Правоохранители изъяли взрывчатое вещество.

Обоим близнецам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и п.п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Помимо этого, были проведены психолого-психиатрические экспертизы, которые показали, что оба брата страдают психическим расстройством, лишающим их возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим они оба нуждаются в принудительном лечении.

"Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении к фигурантам принудительных мер медицинского характера", - добавили в СКР.

Теги: Нижнесергинский район, близнецы, сожжение, психбольница


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