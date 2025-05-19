Свердловский облсуд оставил в силе решение о прекращении дела о наезде самолета на техника

Свердловский областной суд поставил точку в деле о наезде самолета на авиатехника в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Решение районного суда о прекращении дела оставлено в силе.

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19 мая 2024 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовился к рейсу в Бишкек. При начале движения на предварительный старт он совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна. Пострадавшего увезли в больницу с переломами, ему пришлось ампутировать ногу.

На скамье подсудимых оказался второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов, он обвинялся по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Сообщалось, что пилот полностью признал свою вину. По его ходатайству дело рассматривали в особом порядке.

В феврале нынешнего года Октябрьский районный суд уральской столицы прекратил дело в связи с примирением сторон. Таким образом, уголовное преследование Красноперова было прекращено.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на решение райсуда поступило апелляционное представление от прокурора. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений.