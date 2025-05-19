В Липецкой области мать якобы заставляла дочь убить собаку

В Липецкой области мать якобы заставила дочь убить собаку. Теперь в ситуации разбирается полиция.

"В органы внутренних дел поступило обращение по данному факту. Назначена проверка. Действиям гражданки будет дана правовая оценка", - сообщили РИА Новости в управлении МВД по Липецкой области, уточнив, что дети переданы в учреждение здравоохранения.

Ранее telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мать якобы заставляет ребёнка взять нож, чтобы идти убивать собаку. Звучат угрозы обварить детей кипятком.