Житель Нягани в противогазе украл из аптеки кассовый аппарат и контрацептивы

27-летний житель Нягани в противогазе обокрал аптеку и пункт выдачи заказов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Кража произошла в ночь на 11 мая. В дежурную часть полиции поступило сообщение о сработавшей сигнализации в аптеке. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что кто-то незаконно проник в фармацевтический магазин, разбив стеклянную вставку входной двери, после чего похитил оттуда кассовый аппарат и средства контрацепции.

На розыск были ориентированы все наружные наряды полиции. Один из экипажей ДПС во время патрулирования рядом с местом преступления увидел пешехода в противогазе, который что-то нес. Заметив полицейских, мужчина бросился бежать и спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом. Автоинспекторы вместе с подоспевшими сотрудниками Росгвардии задержали мужчину. Им оказался 27-летний местный житель.

Оказалось, что он пытался спрятать под грузовиком украденный из аптеки кассовый аппарат. На платформе прицепа полицейские обнаружили мешок с похищенными медицинскими изделиями. Кроме того, в ходе осмотра места, где был задержан подозреваемый в краже, правоохранители нашли ноутбук. В отделении полицейские установили, что ноутбук мужчина украл из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, расположенного неподалёку от аптеки. В складское помещение злоумышленник проник аналогичным образом, что и в фармацевтический магазин, используя для конспирации противогаз и перчатки.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователями ОМВД России по Нягани по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Устанавливается сумма причиненного коммерческим объектам материального ущерба.