Вице-спикер Госдумы Толстой намекнул на новые, "более существенные" изменения Конституции РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") считает реальным новые изменения Конституции РФ, причем "более существенные, чем те, которые были пять лет назад".

Напомним, предыдущие изменения в Конституцию "обнулили" число президентских сроков Владимира Путина и позволили ему гипотетически пребывать на посту главы государства до 2036 года.

Толстой считает, что новые изменения в Конституцию назрели вместе с переменами, произошедшими в стране с началом СВО, передает РИА Новости.

"Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят", - считает депутат.