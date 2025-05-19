Главе Омского района вручена медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

"Перед заседанием Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области получил почетную награду - медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления»", - сообщил в своем телеграмм-канале Глава Омского муниципального района Геннадий Долматов.

Награды вручал исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Омской области Егор Горбатенко.

Глава Омского района Геннадий Долматов поблагодарил за высокую оценку и написал :"Работаем дальше!".

Отметим, что Омский район, по данным отчета главы за 2024 год, достиг положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития.

В частности, в Омском муниципальном районе в 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на более, чем 17%, Прибыль товаропроизводителей агропромышленного комплекса Омского муниципального района составила 1515,047 млн рублей, что в сравнении с 2023 годом больше на 556,8 млн рублей.

Продолжается реализация крупных инфраструктурных объектов На 1 января 2025 года перечень этих объектов в Омском районе включает 46 проектов, срок реализации с 2025 по 2033 год. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам перечня составляет более 60 млрд рублей, планируется создать более 7 тыс. рабочих мест.

Важным показателем развития муниципалитета является рост заработной платы как работников муниципальных учреждений, так и стабильный в течение ряда лет рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников крупных и средних предприятий района.