Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили почти 400 килограммов дождевых червей

Свердловская область экспортировала в ОАЭ 379 кг дождевых червей, произведенных екатеринбургским предприятием. 19 мая под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора груз отправили в Арабские Эмираты из аэропорта "Кольцово".

"Дождевые черви — природные производители плодородия почвы. Они помогают улучшать структуру и состав грунта. Черви перерабатывают органические остатки в вермикомпост, который богат питательными веществами. В нём содержится до 1,5% азота, 0,5% фосфора и 0,5% калия, а также микроэлементы, необходимые для роста растений", - пояснили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Поставку произвели с оформлением ветеринарных сопроводительных документов и со всеми необходимыми ветеринарно-санитарными требованиями страны импортера. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений выявлено не было.