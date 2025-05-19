Юристы – о нейросетях: "Как бы мы потом не оказались лишними на этой Земле"

В МГУ заявили о появлении в сети "цифровых сущностей", которые со временем могут начать угрожать живым пользователям.

"И информирование об общении людей с нейросетями должно быть прозрачным и обязательным, чтобы мы потом не оказались лишними на этой Земле", - заявил заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права МГУ Виктор Вайпан на Петербургском юридическом форуме.

По его словам, иногда нейросети уже друг друга распознают при взаимодействии в сети и начинают общаться на цифровом языке. "И хорошо еще, что это язык, написанный людьми и мы можем его понимать", - говорит эксперт.

Он считает, что "программисты должны учитывать законодательство, чтобы не создавать модели, которые в будущем могут нарушить его".

Также он добавил, что сейчас все ведущие мировые компании, якобы, закрывают свои исходные коды. Но с ним поспорил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов.

"Все разработчики выкладывают исходный код, кроме OpenAI. Все в доступе", - отметил представитель "Яндекса".