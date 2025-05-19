Депутат думы Югры стал новым мэром Пыть-Яха

Депутат думы Югры Сергей Елишев стал новым главой Пыть-Яха. Информацию Накануне.RU подтвердили в думе.

Соперником Елишева был консультант окружной думы Антон Тимошенко. Во время конкурса по выбору главы города кандидаты представили свое видение развития города. Депутаты Пыть-Яха поддержали кандидатуру Елишева большинством голосов. В должность он вступит 23 мая.

Напомним, мэр города Дмитрий Горбунов принял решение досрочно покинуть пост 11 апреля. Это произошло по его собственному желанию. Обязанности главы города исполнял первый заместитель руководителя Олег Иревлин. Горбунов проработал мэром меньше двух лет - он возглавил Пыть-Ях 15 ноября 2023 г., до этого работал вице-мэром Лангепаса.