19 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Югре подростки уходят из дома из-за страха перед приближающимися экзаменами

В Югре несовершеннолетние уходят из дома из-за страха перед приближающимися экзаменами, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на данные поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Сообщается, что тенденция ухода подростков из дома перед экзаменами прослеживается по всей стране. С февраля по апрель 2025 года в "ЛизаАлерт" поступило пять заявок на поиск пропавших несовершеннолетних из Югры. Всех подростков нашли живыми. При этом, в прошлом году за этот же период к спасателям жители региона обратились за помощью всего один раз.

Старшая направления Профилактика "ЛизаАлерт" в ХМАО-Югре Юлия Бережная считает, что перед экзаменами родители должны как можно больше поддерживать своих детей.

"Нужно добиться того, чтобы ребенок не воспринимал плохую оценку за ЕГЭ или ОГЭ как крах мира. Нужно проговаривать, что после этого мир не рухнет. Экзамен можно пересдать. Нужно объяснить, что родители будут любить его вне зависимости от результатов ЕГЭ и ОГЭ. И ни в коем случае родители не должны кричать на ребенка, возражать ему. Не нужно угрожать за плохую оценку санкциями и наказаниями. Это только усугубляет ситуацию. Важно создать дома безопасный уголок, где подросток может делиться своими переживаниями", - прокомментировала Юлия Бережная.

В случае пропажи ребенка югорчанам следует обратиться в полицию и в поисково-спасательный отряд по номеру 8 800 700 54 52.

За всю историю работы поискового отряда "ЛизаАлерт" в ХМАО, в отряд поступило 55 заявок на поиск пропавших подростков (12-17 лет). 50 найдены живыми, один погиб, один до сих пор не найден. Три заявки не подтвердились – это могут быть ложные заявки или родители по какой-то причине отказались от поиска.

Теги: ЛизаАлерт, полиция, подростки, экзамен


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