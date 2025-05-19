Вынесен приговор владельцу хаски, напавших на мальчика в Сочи

Владельца хаски, напавших на мальчика в Сочи, приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Роману Цыганкову также запрещается участвовать в массовых мероприятиях, сообщает РИА Новости. Кроме того, суд наложил арест на его имущество.

Напомним, хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Сочи и разорвали ему лицо, усыпили.

Две собаки были на привязи на участке Цыганкова. Из-за плохих погодных условий он не приезжал кормить питомцев почти две недели. 26 февраля собаки сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и напали на мальчика, который нес веник отцу, чтобы почистить машину от снега. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Хозяин собак признал вину.

Пострадавшего ребенка перевезли на лечение в Москву, он перенес уже несколько операций.