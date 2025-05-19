В Екатеринбурге семьям шести военнослужащих урезали единовременную выплату со 100 до 20 тысяч рублей

В Екатеринбурге управление социальной политики №23 незаконно урезало единовременную выплату семьям шести военнослужащих со 100 до 20 тыс. рублей. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, с февраля по апрель 2024 года шесть жителей Орджоникидзевского района заключили контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы. После этого члены их семей обратились в управление соцполитики с заявлениями о предоставлении единовременной денежной выплаты, однако суммы оказались на 80 тыс. рублей меньше положенных.

Как пояснили в прокуратуре, согласно нормам регионального законодательства, действовавшим в период рассмотрения заявлений, члены семей военнослужащих, заключивших контракты с 1 января по 31 декабря 2024 года, имеют право на выплату в размере 100 тыс. рублей. В связи с этим в адрес управления социальной политики №23 было направлено представление.

Только после вмешательства надзорного ведомства было принято решение доплатить семьям бойцов по 80 тыс. рублей.