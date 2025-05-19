В Армении заявили, что вывод российской военной базы из Гюмри не обсуждается

Армения в настоящее время не обсуждает вопрос вывода из республики российской военной базы, об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Его слова передает РИА Новости.

Как ранее сообщили азербайджанские СМИ, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных там иностранных военных сил. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что это еще одно предварительное условие Баку для достижения мира.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика готова подписать мирный договор с Азербайджаном и распустить Минскую группу по урегулированию Карабахского конфликта (была создана в период первой Карабахской войны).