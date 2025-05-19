Губернатор Белгородской области призвал не отмечать выпускные в кафе и ресторанах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против отмечания выпускных вечеров в кафе и ресторанах, где вчерашние школьники пьют [алкоголь] вместе с родителями.

На совещании с правительством области глава региона заявил: "Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут в [их] взрослой жизни".

Гладков предложил проводить выпускные вечера в школах.

Примечательно, что Белгородская область стала одним из регионов, где в этом году выпускники могут не сдавать ЕГЭ, а просто получить аттестат – из-за возможных артобстрелов и нападений на школы в условиях близости военной зоны.